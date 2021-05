México.- Ángela Aguilar no pudo soportar tanto odio en las redes sociales debido a las críticas que recibió por su interpretación del Himno Nacional Mexicano, en el marco de la pelea entre Saúl ‘Canelo Álvarez’ y Billy Joe Saunders, por lo que prefirió apagar su celular este fin de semana.

La hija del cantante Pepe Aguilar entonó el Himno Nacional en el AT&T Stadium en Texas, Estados Unidos ante más de 73 mil personas el pasado sábado 8 de mayo.

Y hasta su papá salió en su defensa llamando “bola de borregos” a quienes criticaron a su hija, pues en cuanto alguien comentó que el Himno Nacional se había entonado muy lento, los ‘haters’ se dejaron ir como “hilo de media”.

Aunque Pepe Aguilar se contradijo cuando también aceptó que la interpretación del Himno Nacional de su hija había sido muy lenta, como si se hubiera tomado unas pastillas.

En entrevista telefónica con Javier Poza, Ángela Aguilar decidió hablar sobre esta polémica que asegura, no la define como artista.

La verdad fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra, y cada vez que abría el celular... Mejor apagué el celular. Era algo un poco fuerte para mí", confesó.