Ángela Aguilar comparte lo que no le gustaba a su abuelita Flor Silvestre

Los Ángeles.- Ángela Aguilar mantuvo una relación muy estrecha con su abuela Flor Silvestre, y es por ello que recientemente la cantante compartió lo que a la cantante no el gustaba de ella.

Fue en una entrevista a Ventaneando, que Ángela reveló que no ha podido superar la falta de su abuelita, mientras compartió lo que no le agradaba de ella.

Por increíble que parezca, a la señora Flor Silvestre, no le gustaba que ella tuviera el cabello corto y constantemente se lo decía.

Antes de su muerte Flor Silvestre siempre le decía a su nieta que se veía más hermosa con el cabello largo y que prefería verlo de esta forma, pero lo cierto es que Ángela es fiel a su estilo, ella asegura que nunca ha soportado tener el cabello tan largo, por eso siempre lo lleva corto.

A modo de homenaje, Ángela Aguilar, decidió ponerse extensiones por algunos días, aunque ha advertido que el cambio solo es temporal.

Me dieron ganas de tener el cabello largo porque era algo que mi abuela quería y me lo puse, obvio con extensiones, y eso me hizo feliz”, confesó Ángela en esa entrevista.