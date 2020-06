Angélica María sufre crisis económica y podría quedar en bancarrota

Estados Unidos.- La actriz y cantante mexicana Angélica María, reveló que se encuentra en una mala situación económica, pues podría estar en bancarrota.

Mediante una entrevista para el programa matutino 'Venga la Alegría', Angélica informó que acompañada de su hija Angélica Vale han estado recaudando fondos durante la cuarentena y se han dedicado a ayudar a las personas que más lo necesitan.

Así mismo, la actriz mencionó que ella también se ha visto afectada, ya que asegura que aunque nunca le ha hecho falta trabajo, ella no tiene una fortuna millonaria y sus ahorros se acabaron.

Los ahorros ya se me acabaron porque aquí la cosa está dificilísima. Los Estados Unidos y Los Ángeles es muy caro. Estoy tronándome los dedos. A mí no me ha ido mal en la carrera, pero no soy una mujer millonaria. Entonces, yo deseo que de alguna forma existan soluciones y podas trabajar pronto”, mencionó.