Angélica Rivera decide cerrar su cuenta de Instagram

CDMX.- Acceder al perfil de la red de Instagram de la actriz y ex primera dama de México, Angélica Rivera, por ahora no es posible, al menos no desde la semana pasada. Sólo mantiene activa su cuenta de Facebook.

La última vez que “La Gaviota” se mostró activa en su red social fue el 8 de febrero pasado cuando anunció su decisión de divorciarse de su esposo Enrique Peña Nieto, con quien se casó el 24 de noviembre de 2010, en la Catedral de Toluca.

Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme.

Al menos desde el viernes pasado, la cuenta de Instagram de la actriz Angélica Rivera Hurtado no está disponible. Foto: Tomada de Instagram.

A mi esposo, siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional. Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos”, escribió Angélica Rivera Hurtado en febrero pasado.

Lo que sí es que el cierre de la cuenta de la mamá de Sofía Castro coincide con el intenso romance que vive su ex esposo, el ex presidente Enrique Peña Nieto con la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelmann.

La propia Tania Ruiz le declaró su amor al exPresidente de México a través de su perfil de Instagram.

A mí la sonrisa que me conquistó no fue sólo la que vi. Fue la que despertaste en mí”, escribió la modelo en un clip.

La modelo Tania Ruiz publicó un clip en su red de Instagram, en el que le declara abiertamente su amor al expresidente Enrique Peña Nieto. Foto: Especial.

¿A qué fue Angélica Rivera a Televisa?

En mayo, la actriz mexicana Angélica Rivera fue vista en los pasillos de Televisa, donde alcanzó la fama por sus protagónicos de telenovelas, pero no fue a buscar trabajo, sino que acompañó a su hija Sofía Castro al set de trabajo.