Estados Unidos.- Angélica Rivera reapareció muy contenta en redes sociales luego de la polémica que se generó tras las declaraciones de su amiga Cynthia Klitbo, sobre que cuando fue primera dama, el presidente Enrique Peña Nieto le 'puso el cuerno' y la hizo sufrir.

Tras su divorcio del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, 'La Gaviota' ha guardado un bajo perfil y no se ha dejado ver ni en eventos públicos ni en las redes sociales, sin embargo apareció junto a una de sus hijas en una fotografía.

Sofía Castro, hija de Angélica y el productor 'El Güero' Castro, publicó una fotografía junto a su madre en una de sus historias de Instagram.

La hija de Angélica Rivera, Sofía Castro, publicó esta imagen de ambas en Estados Unidos. Foto: Instagram

En la imagen ambas lucen muy contentas, y sorprende el parecido entre las dos, pues Angélica Rivera, de 52 años, luce muy rejuvenecida y son evidentes los cambios estéticos que se ha realizado.

La joven Sofía solo escribió en la imagen "Angie & I", madre e hija paseaban por calles de Estados Unidos, donde actualmente viven.

Angélica Rivera y Cynthia Klitbo son amigas desde hace muchos años. Foto: Instagram

¿Qué dijo Cynthia Klitbo?

La actriz Cynthia Klitbo, confesó que fue testigo de lo que sufrió su amiga en su matrimonio con Enrique Peña Nieto, pues asegura que el exmandatario le fue infiel.

En una entrevista, la villana de telenovelas como "Cadenas de amargura", dijo que vio llorar a su amiga por las infidelidades de Peña Nieto.

Mi amiga es Angélica y él le hizo cosas feas a mi amiga y yo ya no quiero saber nada de ese señor", fue parte de lo que dijo.

"Que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, ¿qué más quieres?, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo: ‘Yo termino mi posición hasta el último día del sexenio’, pero Angélica sabía todo eso. Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y menos con la sobrina de la mejor amiga”, reveló Klitbo.

La actriz no quiso pronunciar el nombre de la mujer con la que Peña Nieto engañó a Angélica, pero dijo: "No me aprendo el nombre de las prostis, perdóname, ¿por qué tendría que acordarme del nombre de la tipa que le hizo la vida imposible a mi amiga". Güerita y dizque de buena familia, pero prosti al fin y al cabo".

