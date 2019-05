Angélica Rivera se muestra de muy buen humor y juguetea a carcajadas

CDMX.- Sofía Castro subió un clip a su cuenta de Instagram, donde se le ve juguetear con su madre, la ex primera dama, Angélica Rivera, quien, a carcajadas, no paraba de hacerle cosquillas.

Sofía Castro ha declarado que su mamá, Angélica Rivera, está mejor que nunca, luego de su divorcio del ex presidente Enrique Peña. Foto: Especial.

Pero antes, Sofía aparece abrazada y jugando con su hermana Regina Castro, quien parece tener sueño y estar llorando, pero Sofía no para de reír y le dice que no le cree, que su llanto es fingido.

Regina ni tú te la crees... mirala, mirala, no estas llorando”.

Luego, en otro clip aparece su madre a cuadro, quien no para de hacerla reír al tiempo que también ella se carcajea.

Te amo mamá. Cuando tu mamá no te deja dormir. Nuestra risa, mi voz parece de efecto pero no... Por más noches así...”, escribió Sofía Castro.

¿Y la disculpa? yo nomás digo

Hace unos días, Sofía Castro, hija de José Alberto Castro, publicó en sus historias de redes sociales: “¿Y la disculpa? yo nomás digo”, al parecer, era un mensaje dirigido a Enrique Peña, quien, a través de sus redes sociales, agradeció a Angélica Rivera por los diez años que estuvieron juntos.