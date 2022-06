Anitta devela su propia estatua en Nueva York

Nueva York.- La estatua de cera de Anitta fue develada en el Madame Tussauds de Nueva York, ubicado en Times Square.

Los fanáticos de todo el mundo pueden ver e interactuar con la figura de la carioca, cuyo look se inspiró en el video musical de “Girl From Rio”, su primera canción en ingresar al Top 40 de la radio estadounidense.

El museo, uno de los más populares del mundo, celebró la noticia en un acto en el que la cantante posó junto a su versión de cera.

Es maravilloso ser parte de este proyecto. Al principio no podía creer que me hubieran invitado a tener una figura de cera mía, junto a algunas de las estrellas más grandes del mundo, en Madame Tussauds. El equipo del museo puso mucho trabajo y dedicación en esta estatua, así que me muero de orgullo y estoy muy emocionada de que el mundo la vea”, celebró Anitta.