Ciudad de México.- “Baby Driver”, “The Goldfinch” y “West Side Story”, son las más recientes películas del actor Ansel Elgort, quien este 7 de abril de 2022 hace su debut en la televisión como protagonista de la serie “Tokyo Vice” de HBO Max.

Después de haber trabajado con los directores Edgar Wright, John Crowley y Steven Spielberg, el actor de 28 años aceptó el reto de Michael Mann, mejor conocido por la serie “Miami Vice”, de la cual es creador, director, productor y guionista.

Protagonizada por Don Johnson y Philip Michael Thomas, “Miami Vice” es todo un referente en la televisión por su manera de narrar los misteriosos episodios ambientados en Miami con música y efectos visuales. Se emitió de 1984 a 1989 con cinco temporadas.

Don Johnson y Philip Michael Thomas, protagonistas de "Tokyo Vice"./ Foto: Google

Y ahora, en este 2022, casi 40 años después, Michael Mann regresa con una nueva versión de su exitosa serie, se trata de “Tokyo Vice”, que llega a la plataforma streaming de HBO Max con Ansel Elgort y Ken Watanabe.

Ken Watanabe y Ansel Elgort, protagonistas de "Tokyo Vice"./ Foto: Google

En una entrevista con Agencia Reforma, J.T. Rogers, creador y productor ejecutivo de “Tokyo Vice”, destacó que fue todo un honor trabajar con Michael Mann en el episodio piloto.

"Fue genial trabajar con Michael, crecí viendo sus filmes y programas de televisión, entonces para mí como cineasta fue un sueño tenerlo, dirige el episodio piloto, pero marcó el modelo que seguimos, sobre todo lo que quería lograr visualmente y luego los otros directores hicieron un gran trabajo siguiendo sus pasos.

"Sin duda fue genial colaborar con él, ver cómo trabaja y aprender de cómo sacarlo adelante", destacó J.T. Rogers.

El director Michael Mann, creador de "Miami Vice"./ Foto: Google

Exigen a Ansel Elgort aprender japonés

Todo son halagos para Michael Mann, pero a la hora de trabajar, el cineasta estadounidense de 79 años es muy conocido por ser muy exigente y perfeccionista, al grado que se aseguró de que el actor Ansel Elgort tomara clases de japonés para que hablara perfectamente el idioma en “Tokyo Vice”.

Fueron al menos cuatro horas diarias las que Ansel dedicaba a aprender japonés para entregarle al director la calidad que pedía.

"En ese momento estaba haciendo West Side Story, pero ya sabía que esto sería lo siguiente y que Michael estaría ahí. Steven Spielberg había colaborado con él y me dijo: 'Va a hacerte trabajar muy duro, pero creo que mientras estés dispuesto a cumplir y trabajar como nunca antes, se llevarán muy bien'; luego llamé a Jamie Foxx y me dijo que era duro, pero que trabajar con él era grandioso", declaró.

A pesar de lo duro que fue prepararse para este papel, porque además tomó clases de Aikido (arte marcial tradicional moderno del Japón) y periodismo, Ansel siente que actuar en este proyecto es una “bendición”.

"Trabajé muy duro para sumergirme lo más posible y desarrollar todo lo que este personaje y filme necesitaba, fueron grandes retos, pero fue una bendición", aseguró.

Ansel Elgort en una escena de la nueva serie "Tokyo Vice"./ Foto: Google

¿De qué trata ‘Tokyo Vice’?

La serie, basada en el libro del periodista Jake Adelstein, "Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat In Japan", se centra en el trabajo de investigación de Adelstein, un periodista foráneo quien al incorporarse en la redacción del Yomiuri Shinbun, uno de los periódicos japonés más importantes, comienza poco a poco a descubrir lo crímenes que se esconden bajo las resplandecientes luces neón de Japón.

El periodista destapa casos de extorsiones, asesinatos, tráfico de personas y la mafia Yakuza, lo que lo lleva a trabajar directamente de la mano del detective Hiroto Katagari, quien será el encargado de guiarlo por el peligro, intentando salir ilesos.