Ante el rumor de que es lesbiana, esto comenta Rebeca Jones

Ciudad de México.- Después de su separación del actor Alejandro Camacho en el año 2011, a Rebecca Jones no se le volvió a conocer ninguna nueva pareja sentimental, y a más de 25 años de matrimonio los internautas especulan una vez más acerca de su sexualidad.

Cuando estuvo luchando contra el cáncer de ovarios en 2019, su único hijo Maximiliano y su ex marido fueron los únicos quienes permanecieron a su lado para brindarle todo el apoyo, tal como dio a conocer algunos años después ella misma.

Rebecca es del tipo de personas que poco, o casi nada, han hablado de su vida sentimental, por lo que ahora y tras una década de soltería, volvieron a surgir los rumores que señalan que la actriz es lesbiana.

Pero ha sido tanto el acoso acerca de su orientación sexual en redes sociales, que han llegado a tal punto que ella misma decidió responder a los usuarios. Esto, durante su paso por la alfombra roja de la puesta en escena "El efecto Mandela", en la Ciudad de México: "Vi unos comentarios que pusieron ahí que ya me había vuelto del otro bando. Ahora resulta que las mujeres que vivimos solas somos del otro bando", comentó Jones a los medios de comunicación sin perder la sonrisa.

La actriz decidió responder de manera directa ante los medios de comunicación. Foto: Especial.

La actriz que participó en melodramas como “Para volver a amar”, “La vida en el Espejo” e “Imperio de cristal” aclaró que, aunque no tenga marido o novio al día de hoy, eso no quiere decir que ya no se sienta muy atraída por los hombres: "Me siguen gustando muchos los hombres", puntualizó.

Por otro lado, Rebecca también aprovechó su intervención con los representantes de los medios de comunicación para enviar un mensaje de apoyo a Susana Dosamantes, quien recientemente fue diagnosticada con cáncer páncreas.

"El otro día la escuché dar unas declaraciones y creo que lo está tomando con la mejor actitud. El cáncer tiene absolutamente todo que ver con eso. Si tienes la fortuna de que lo localicen en un momento adecuado, tu actitud es muy relevante", expresó.

Rebeca Jones aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a Susana Dosamantes. Foto: Especial.

Y recordó lo que a ella le tocó vivir, pero logró salir adelante: "Digo, aquí sigo yo, con un cáncer de ovario que se lleva a la mitad de las mujeres. Soy una ferviente creyente en el poder mental y creo que Susana está empezando con el pie derecho".

La intérprete, quien ya superó por completo la enfermedad y retomó su carrera, le aconsejó a la mamá de Paulina Rubio que no preste demasiada atención "al pronóstico" de los médicos porque "solo Dios" sabe qué pasará.

