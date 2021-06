Amigos de Steph Gómez, ex de Exatlón, reaccionan a su repentina muerte por Covid

Puebla, Puebla.- Amigos y colaboradores de Steph Gómez, ex participante de exatlón México, reaccionaron a su fallecimiento a causa del Covid-19.

La recuerdan como una mujer que irradia felicidad, confianza, que iluminaba a todos. Steph falleció de forma repentinamente por complicaciones de Covid-19.

Según información de Frida Martínez, su representante, el pasado 23 de mayo, la atleta presentó síntomas del virus, se mantuvo en casa, pero presentó complicaciones y tuvo que ser internada en el Hospital de Puebla.

El miércoles pasado, los médicos pidieron donadores de plaquetas, ya que también fue intubada y al final no pudo sobrevivir a esta lucha.

La atleta que se mantuvo en el ranking uno de Jiu Jitsu brasileño fue representante de México en este deporte; fue practicante de Crossfit y la lucha en jaula; fue participante de Exatlón donde ganó fama y el apodo de “La Antorcha Humana” por parte de Toño Rosique.

Una de las primeras en enterarse y reaccionar a su deceso fue la ganadora de Exatlón 2021, Mati Álvarez, quien viajará a Puebla para brindar su respeto a la familia.

Me enteré cuando estaba en TV Azteca, me quedé en shock, me avisó mi mamá. Steph es un ángel, súper fuerte, atleta de jIUjITSU, atleta en toda su forma, era del equipo azul, pero se volvió una amiga muy sincera, me llega esto, y bueno nadie está excento de eso”, dijo en entrevista para Ventaneando.