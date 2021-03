Anthony Hopkins llega a cines con ‘El Padre’ nominada a los Oscar 2021

Ciudad de México.- Un anciano que va de lo apesadumbrado a lo eufórico, de lo irascible a lo encantador debido a su demencia senil, es interpretado por el actor Anthony Hopkins, quien invita a ver en cines la película “El Padre”.

La historia dirigida por Florian Zeller que debutó en el Festival de Cine de Sundance llega a los cines de la ciudad avalada con seis nominaciones a los premios Oscar 2021 en las categorías: Película, Actor (Hopkins), Actriz de Reparto (Olivia Colman), Guión Adaptado (Zeller y Christopher Hampton), Edición y Diseño de Producción.

Anthony, como también se llama el personaje del intérprete de 83 años, está hundido en un abismo de frustración por la falta de asertividad en la cronología de sus recuerdos y los hechos que considera irrefutables.

Me conmovió y me divirtió mucho realizarlo, es de lo mejor que he hecho en mi carrera. Puedo decir que me sentí muy entretenido construyendo al personaje.

El personaje que el público conocerá en las salas de cine fue concebido por las por el dramaturgo y novelista francés Florian Zeller, quien, primero, lo presentó en los escenarios teatrales con Lé Pere.

El relato comienza con un encuentro entre Anthony y su hija Anne, quien trata de entender los inconvenientes que tuvo con su cuidadora, desatados por un reloj presuntamente perdido.

Anthony se sorprende cuando ella le revela que planea irse a vivir a París con su nuevo novio, pues su hija está casada con James.

Siento que no necesité actuar, sólo entender quién era Anthony. En ciertos momentos, durante el rodaje, me decían que había pollo para comer, y no sabía qué sucedía, si me bromeaban o no. Tenía que decirles que me aclararan si era o no parte del guión.