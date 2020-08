Antonio Banderas celebra sus 60 años aislado, anuncia que tiene Covid-19

España.- El actor español Antonio Banderas compartió una fotografía de su infancia en redes sociales para celebrar que hoy cumple 60 años, pero el festejo tendrá que esperar, pues el actor de ‘La máscara del Zorro’ se encuentra en aislamiento luego de dar positivo al Covid-19.

El mismo actor de ‘Evita’ anunció en Instagram con sus 2.7 millones de seguidores que hoy tiene que mantenerse en cuarentena para cuidarse y cuidar a los demás.

Sobre el proceso de recuperación y los síntomas que ha tenido, Antonio Banderas explicó que se siente muy cansado, pero siguiendo las indicaciones de su médico para superar lo más pronto posible el virus.

Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible, siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta”, escribió el ex esposo de Melanie Griffith.