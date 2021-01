Anuncia Bronco que Ramiro Jr. deja el grupo, culpan a Lupe Esparza

México.- A través de redes sociales, el grupo Bronco, liderado por Lupe Esparza, anunció que Ramiro Delgado Jr., su acordeonista, se va de la agrupación por decisión propia, pues emprenderá nuevos proyectos, pero internautas dudaron y especularon que la culpa es de Guadalupe ‘Lupe’ Esparza.

El anuncio de la salida de Ramiro Delgado Jr. se dio a conocer en Instagram y está dirigido a los medios de comunicación, público, pero sobre todo a sus fans.

En el mismo informe, le agradecen por el tiempo que formó parte de esta familia musical y le desearon el mejor de los éxitos. Pero a su vez, anunciaron que se enfocan en terminar su última producción y que pronto darán a conocer al nuevo integrante.

Apenas se dio esta información, seguidores de Bronco reaccionaron en Instagram y algunos responsabilizan a Lupe Esparza de su salida, al tiempo que recordaron que con la salida de Ramiro Delgado, padre, Bronco ya no era el mismo.

Bronco sin Ramiro o Ramiro Jr. no es Bronco”, “Hijole, que mala onda, me abstengo de un comentario, pues dice que fue por decisión de él, pero definitivamente no me parece justo”, “Metan a Ramiro Delgado, él es Bronco”, “Se me hace que Lupe nomas quiere a su familia en el grupo”, “Creo que se pierde identidad.... Que casual que Ramiro (papá) se retira por problemas con Lupe y ahora Ramiro (hijo) eso ya suena mal.... Mejor debería ser Lupe y sus hijos…”, reaccionaron fans.