Anuncia Netflix el relanzamiento de la serie original de He-Man

Estados Unidos.- Este jueves 19 de diciembre Netflix anunció el regreso de la serie original de "He-Man y los Amos del Universo", pero ahora en un "reboot" que traerá el mundo de "Eternia" a un estilo más moderno de animación en 3D.

El anuncio oficial lo dio la plataforma de contenidos por "streaming", que reveló al mismo tiempo los primeros dos carteles oficiales de la nueva serie, uno con He-Man como protagonista, y otro con su némesis, el villano Skeletor.

Este es el cartel de la nueva serie de "He-Man". FOTO: Twitter

La nueva serie de He-Man será producida por Mattel Television, y tendrá como productor a todo un mito como Christopher Keenan, quien trabajó en exitosas series animadas como "La Liga de la Justicia", o "Batman del Futuro". Además, también serán parte del equipo el diseñador ganador del premio Emmy por la serie "The Batman", Jeff Matsuda, y la productora de "Voltron Force", Susan Corbin.

Por su parte, los estudios encargados de la animación en 3D serán el canadiense "House of Cool", que ha trabajado en películas como "El Libro de la Vida", "Ferdinand" o la serie "Trollhunters"; y el estudio taiwanés CGCG Inc, que ha tenido experiencia en las series animadas de "Star Wars: Rebels", "Star Wars: The Clone Wars", y "Star Wars: Resistance", además de la misma "Trollhunters".

Esta es la otra versión del cartel, con Skeletor como protagonista. FOTO: Twitter

Esta nueva versión de He-Man será el reinicio de la saga original de 1983, mientras que "Masters of the Universe: Revelation", que también está siendo desarrollada por Netflix, es la continuación de la misma, y esa sí mantendrá el estilo de animación tradicional en 2D.

Por el momento Netflix solo reveló el par de carteles, por lo que no se tiene una fecha aproximada para el estreno.