Anuncia Yetzirah el estreno de su tema ‘Y Si te Vas’ este viernes 20

México.- Yetzirah comienza una nueva etapa en su carrera en su debut como cantante con el tema ‘Y Si Te Vas’, que se estrena este viernes 20 de noviembre.

En entrevista con AM, Yetzirah platicó sobre esta canción, que cuenta con un sonido contagioso y una letra divertida, a la vez ardiente envuelta entre el pop y el género urbano.

Este tiempo a mí me sirvió para escribir, como que ponía la composición a un lado, como una cosa no tan primordial, sino en la onda más escenario y este tiempo fue medio frustrante, porque no pude grabar, todo estaba cerrado, me tocó ser muy paciente, mi proceso creativo ha sido bueno, como que todo ha sido apoyo de amigos, familia, en cuanto a mi productor, todo súper bien”, contó.