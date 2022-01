México.- La mujer que protagonizó una pelea viral con Alfredo Adame en las calles de la Ciudad de México, aparece en redes sociales y asegura que tiene más videos y que el actor llevaba una pistola al momento de la riña.

En el video que circula en todas las redes sociales y hasta por mensajes en WhatsApp, se ve a Alfredo Adame y a una mujer pelirroja discutir tras bajarse ambos de sus automóviles, segundos después, él la empuja, la agrede, y ella también le propina golpes al famoso al tratar de defenderse.

La mujer que se ve siendo atacada por Alfredo Adame en los videos que explotaron por todos lados, se llama: Maythe Flores Olaya.

"Hola yo soy la chica y tengo videos en donde el viejo me pega", compartió la mujer agredida a través de Twitter.

Alfredo Adame y una mujer pelearon en la Ciudad de México y ahora él quiere demandarla a ella y a su pareja./ Foto: Captura

Su nombre de perfil es @MaytheOlaya, se unió a esa red social en noviembre de 2015, y aunque su última publicación está fechada el 27 de mayo de 2021, respondió este mismo 25 de enero a otro usuario de Twitter sobre su pelea con Adame.

"El señor se bajó muy picudo sólo porque mi esposo no le dio el paso y le empezó a pegar al carro. A mí es a la que me pega y por eso yo le empiezo a pegar", tuiteó la mujer.

Ella es Maythe Flores Olaya, supuestamente la mujer agredida por Alfredo Adame./ Foto: Captura

Alfredo Adame llevaba una pistola

Aunque Maythe Flores Olaya todavía no no ha publicado los videos que dice tener, asegura que Alfredo Adame traía una pistola cuando se encontraron en las calles de la Ciudad de México y comenzaron a pelear.

"Y el señor nos amenazó con una pistola que traía en su carro, se metió al carro y adentro de el nos amenazó... todo lo tengo en video", aseguró.

Uno de los tuits de la supuesta mujer agredida por Alfredo Adame./ Foto: Captura

Otros usuarios de Twitter, respondieron a las publicaciones de Maythe Flores Olaya alentando que suba los videos de Alfredo Adame que dice tener, pues no creen en la versión del actor y conductor de televisión.

“Sube los videos, no es que me guste el chisme pero si molesta la prepotencia del tipo”, “Si debes hacerlo ...este tipo ya volteó toda la versión y no está mal levantes una acta, Suerte”, “Dijo que ustedes le robaron una cadena de oro y su celular, sube los videos porfa”, “Te imploro subas todo el material jajaja”, tuitearon en favor de la mujer agredida por Adame.

