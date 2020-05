‘Aprendan a leer’: Paty Navidad se retracta y dice que sí existe el coronavirus

CDMX.- La actriz Patricia Navidad, quien ha causado controversia por sus polémicas declaraciones en redes sociales al asegurar que el coronavirus no existe, cambió de opinión, ahora dice que sí, que más bien sus seguidores, incluso colegas, entendieron y leyeron mal lo que ella postea.

Al parecer la sinaloense de 46 años se arrepintió de sus teorías de conspiración y al fin reconoció que el Covid-19 sí existe.

Luego de causar polémica y la molestia de internautas y de compañeros de trabajo, la actriz de Televisa seguía defendiendo su punto de vista, en el cual afirmaba que la red 5G era ‘una bomba cerebral para esclavizarnos’ y el Covid-19 era un invento para amenazar a la gente con miedo.

Incluso, Navidad cometió una irresponsabilidad al invitar a sus fans a romper la cuarentena y salir a hospitales a grabar para ver si en verdad era cierto que estuvieran repletos de contagiados de coronavirus como reportaba la prensa.

Tras recibir múltiples ataques y convertirse en una de las más criticadas del Internet por ‘difundir información falsa en tiempos tan delicados’, al parecer la actriz de ‘Por ella soy Eva’ ya se arrepintió de sus teorías conspirativas y reconoció a través de Twitter que sí existe el virus.

Atención: Medios de comunicación y algunos compañeros actores. Nunca he dicho que el ‘coronavirus’ no existe, aprendan a leer ustedes y dejen de levantar falsos, he dicho que no es pandemia, sino ‘Plandemia’. Que el ‘virus’ no es lo que están diciendo que es, siempre ha existido”, escribió la actriz en un tuit.