“Aquí se acabó tu carrera”, 'La Chupitos' recuerda cuando la corrieron de Televisa

Ciudad de México.- La comediante mexicana Liliana Arriaga, mejor conocida como ‘La Chupitos’, por el personaje que dio vida en Televisa, recordó cómo fue despedida de la televisora.

Mediante una entrevista para el programa matutino ‘Venga la Alegría’, Liliana comentó que durante sus años de carrera fue criticada por su personaje, debido a que es una mujer alcohólica.

Así mismo, detalló que cuando la corrieron de Televisa la sacaron de medio show y la regañaron.

Entonces fue de 'A ver, qué es lo que vas a decir', entonces yo dije mi rutina. En el momento que empiezo el show, algo no gustó y me cortaron, me sacaron, me apagaron el micro. Yo veía mucho movimiento. Me sacan y me dieron un regañadón, y me decían: 'En tu vida vuelves a pisar Televisa, aquí se acabó tu carrera'. Y yo decía: '¿Cuál carrera?'. Yo iba empezando. No tomé la dimensión de lo que había pasado. Estaba tan nerviosa que se me borró la mente. Creo que fue el error más grande que según cometí", comentó.