Ciudad de México.- Ya solo faltan unos cuantos meses para que el hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula cumpla quince años, por lo que la actriz compartió unos cuantos detalles de cómo será el festejo, que la tiene ocupada y entusiasmada.

La revelación la hizo ante las cámaras del matutino del Ajusco, Venga la Alegría:

Aunque la protagonista de “Abrázame muy fuerte” continúa con el pleito legal con el cantante por la pensión alimenticia de los hijos que procrearon, se dice que "El Sol" le sigue depositando para ayudar en el gasto de sus hijos

Soy una persona que estoy enfocada en que mis hijos tengan lo mejor, en que no falte esto, que no falte lo otro”, resaltó Aracely.

Pero al parecer Luis Miguel no asistirá al festejo del joven Miguel, pues trascendió en los medios de comunicación que el intérprete de “La incondicional” ha sido un padre distante, por no decir ausente de la crianza y la educación de los hijos: Michelle Salas Banquells, Miguel Gallego Arámbula y Daniel Gallego Arámbula.

Por su parte, el abogado de “La Chule”, Guillermo Pous, reveló ante las cámaras de Ventaneando que Luismi tiene más de un año sin aportar para los gastos de sus hijos.

El filtro para lograr tener comunicación con el señor Gallego es su abogado, el licenciado Heredia. No se ha logrado traspasar esa barrera, por lo cual no se tiene absoluta certeza si, efectivamente, hay una negativa o simplemente no se entera o lo omite... pero con quien se tiene comunicación es exclusivamente con su abogado, con el licenciado Heredia”, añadió el representante legal de Aracely.