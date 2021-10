(VIDEO) Aracely Arámbula enfurece con reporteros por grabar a uno de sus hijos con Luis Miguel

Los Ángeles.- Tremendo lío se armó entre reporteros y la actriz Aracely Arámbula, quien fue captada en Los Ángeles con uno de sus hijos producto de su relación con Luis Miguel, sin embargo, las cosas fueron más allá cuando uno de los periodistas se atrevió a abrir el vehículo en el que viajaba la famosa.

En un video que publicó el programa "El Gordo y La Flaca" en su cuenta oficial de Instagram, se ve que los reporteros están junto a la camioneta en la que viaja Aracely Arámbula, mientras algunos le increpan que haya golpeado a una reportera, sin que esto aparezca en alguna parte del clip.

¿Por qué no quieres hablar?", "¿Por qué golpeaste a una reportera?", "Da la cara mujer", "Ella nos graba supuestamente", fueron algunas de las palabras de los periodistas que grababan a la actriz.

Sin embargo, en un momento uno de los reporteros abre la puerta del vehículo y logran captar a uno de los hijos de Luis Miguel, sin que se pudiera ver si era Daniel o Miguel, pues Aracely de inmediato lo hizo que se agachara y comenzó a gritar que cerraran la puerta.

¡Ciérrale, no pueden hacer eso!", gritó Arámbula, mientras quien viajaba de copiloto tuvo que estirarse para cerrar la portezuela de la camioneta.

Sus hijos con Luis Miguel no son figuras públicas

Aracely Arámbula siempre ha sido clara en que sus hijos no son figuras públicas, porque lo que su molestia fue evidente cuando quisieron captar imágenes de su pequeño hijo.

En redes sociales muchos apoyaron a la protagonista de "La Doña", pues aseguran que están rebasando la privacidad de la actriz.

Gran demanda se llevará esa reportera que abrió la puerta por abuso a lo privado más en Los Ángeles, California que las leyes son leyes", se lee en un mensaje.

En el video que circula en redes se ve cuando uno de los periodistas abre la puerta de la camioneta en la que viaja Aracely Arámbula con uno de sus hijos. Capturas de video

"Una falta de respeto abrirle la puerta de su carro! Se pasan!", "Luego porque los cachetean no manchen que falta de respeto", "Que falta de respeto, aquí la artista es ella no sus hijos y está en todo su derecho mostrar o no sus hijos", fueron otros de los mensajes en la publicación del video en Instagram.

Hasta el momento Aracely Arámbula no ha hecho declaraciones al respecto ni ha publicado nada en sus redes sociales respecto al incómodo momento que vivió con la prensa.

La noche de este sábado, Aracely se presentó en Riverside, California, con la obra de teatro "Por qué los hombres aman a las cabronas" junto a Mauricio Ochmann y Anastasia Acosta, con quienes compartió una foto un día antes.

La actriz ofreció la noche de este sábado una función de teatro en California junto a Anastasia Acosta y Mauricio Ochmann. Foto: Instagram

