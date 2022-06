México.- Aracely Arámbula, ex pareja de Luis Miguel, se encuentra entusiasmada con su regreso a las telenovelas, de la mano de Televisa y se re-estrenará como protagonista de la nueva versión del melodrama “La Madrastra”.

“La Chule”, como también se le conoce, debutó en la televisión en la década de los 90 y desde ese entonces dio muestra del talento que la llevaría muy lejos al convertirse en la protagonista de producciones exitosas de Televisa, como “Soñadoras”, “Las vías del amor”, “Abrázame Muy Fuerte” y en 2009, “Corazón Salvaje”, año en el que puso pausa a los melodramas.

Luego, solo se dedicó a series y otros proyectos en teatro, pero hoy retomará su trabajo en los melodramas, esta vez en una nueva versión del clásico “La Madrastra”, proyecto del que incluso ya se filtraron imágenes.

El programa “Ventaneando”, encabezado por Pati Chapoy, compartió imágenes de las primeras grabaciones de esta historia, la cual protagonizará al lado del actor Andrés Palacios.

La producción estará a cargo de Carmen Armendáriz y será para TelevisaUnivision.

En la escena se puede ver a Aracely y Andrés en una toma romántica y al final se dan un beso, frente a las cámaras.

Estaba en una gira de teatro en Chicago cuando me llamaron para este proyecto. Esta historia me la había ofrecido Salvador Mejía hace mucho tiempo y siempre me decía: ‘Tú tienes que ser la madrastra dentro de algunos años’, y se cumplió…”, dijo una feliz Aracely Arámbula en una entrevista.