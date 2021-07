México.- Aracely Arámbula habló como nunca antes de Luis Miguel, quien fue su pareja del año 2005 al 2009, y con quien tuvo dos hijos: Miguel y Daniel, quienes ya son unos adolescentes de 14 y 13 años respectivamente.

La actriz que en los últimos años ha hecho su carrera en Telemundo, viajó a Mérida Yucatán para acompañar a su amiga Cinthya Copelli en el lanzamiento de su nuevo programa que desde el fin de semana se transmite por YouTube.

De acuerdo con la revista Quién, Aracely Arámbula estuvo en Punta Sirena, propiedad de Lalo Palazuelos, donde se le vio muy contenta luciendo un vestido de color amarillo que fue diseñado exclusivamente para ella.

Acerca de Luis Miguel, la actriz que antes perteneció a la empresa Televisa, dijo que le gustaría contar su historia de amor a través de un libro.

Es una historia muy hermosa (la que vivió con Luis Miguel) me gustaría un libro de memorias, primero que nada la van a conocer mis hijos, que ya la saben, les he contado ciertas cosas, pinceladas, como la presentación que hizo su papá, cuando dijo: 'Es niño y se llamará Miguel', la foto en la que está en mi vientre Daniel. Ellos ven todo eso, que es una belleza”, declaró.

La también cantante aseguró que de su boca jamás saldrán malas palabras para el papá de sus hijos.

En la vida todo tiene que ser tomado de la manera más amable, por muy enojado que estés, debe haber un momento de meditación para sacar lo mejor porque para mí la familia es lo más importante, y jamás afectaría a mis hijos, cuando me preguntan de su papá, jamás voy a decir algo negativo porque viví una historia hermosa y los tuve a ellos", aseguró.

Aracely insistió en que "no voy a hacer ningún mal comentario (de Micky) porque los respeto y amo tanto a Miguel y a Daniel, ellos son lo principal en mi vida, igual que mis papás, mi hermano y mis sobrinos, yo lo que quiero es que tengan el mejor recuerdo de su vida porque así fue”.

La Chule, como también es conocida en el medio artístico, también abordó la polémica sobre porqué no quiso participar en “Luis Miguel La Serie”, la producción de Netflix que este 2021 lanzó su segunda temporada.

El principal motivo fue porque no deseaba que su historia de amor fuera escrita por guionistas que no le iban a pedir su opinión y que iban a lucrar con sus recuerdos; también lo hizo para evitar que sus hijos sepan lo que pasó a través de alguien más.

La productora (de la serie de Netflix) me buscó cuando estaba en ‘La Doña’ y muy amablemente querían que yo les platicara la historia, pero decidí que no porque ellos sí están lucrando con esos recuerdos.

Primero les pedí que no quería salir que la tocaran (la vida de Luismi) antes porque no quería que nos pusieran a mí y a mis hijos porque es algo muy bello (...) Para dejarlo estipulado, lo hablamos Leonardo, Guillermo Pous y yo para que no puedan utilizar mi imagen aunque sea con otro nombre”, indicó.