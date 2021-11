Aracely Arámbula sale conectada a un tanque de oxígeno y preocupa a sus fans

Ciudad de México.- Una vez más Aracely Arámbula causó gran alboroto en las redes sociales tras compartir una fotografía donde aparece conectada a un tanque de oxígeno lo que causó intriga y en alerta sobre la salud de la actriz, a sus miles de seguidores.

A través de un video, la ex de Luis Miguel habló acerca de su actual estado de salud, y aclaró que solo era un simple resfriado, ocasionado por los cambios tan bruscos de temperatura que se han vivido en el teatro donde se encuentra desarrollando un nuevo proyecto, y es justamente durante los cambios de vestuario que el aire acondicionado le afectó más.

‘La Chule’ alarmó a todos con esta foto que compartió. Foto: Instagram.

La cosa está en que sudo muchísimo, me quito la blusa, en el camerino me cambio rápido y obvio el cuerpo lo resiente, entonces llegué el lunes un poquito mormada, diría, bastante, con muchos estornudos”, explicó.

Los primeros síntomas comenzaron a principios de esta semana que hoy termina, y la actriz temía que sus síntomas fueran confundidos con los de COVID-19.

El lunes llegué y me daba pena porque estaba estornudando mucho, pero bueno, sanitizaron todo, y estaba mormada y después el martes guardada para cuidarme y protegerme”, detalló.

En días recientes, “La Chule” estuvo inmersa en otra controversia debido a que declaró abiertamente que no tiene algún contrato que la impida hablar de la relación que sostuvo con Luis Miguel, y también reveló que no busca ni le interesa que su historia con el cantante se reprodujera en su bioserie, ya que no quiere arruinar los momentos felices que vivió junto a él.

Además, para Aracely Arámbula la controversia no para, pues en estos días decidió romper su silencio sobre las declaraciones de otra de sus exparejas, Arturo Carmona, de quien se había mantenido completamente hermética, ahora argumenta que entre ella y Carmona existe una convivencia sana.

Es una persona a la que le tengo mucho cariño, siempre se portó increíble con mis hijos, con mis papás, conmigo y con mi hermano, lo quiero mucho y la verdad no quiero hacer leña de eso”.

ebecerril@am.com.mx

Las noticias de AM en

Síguenos