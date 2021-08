México.- Ivette Becerra Meza, mejor conocida en la farándula como Aranza, habló en el programa “El minuto que cambió mi destino”, del abuso sexual y psicológico que sufrió por parte de Sergio Andrade cuando ella sólo tenía 17 años de edad.

La cantante mexicana sostuvo una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en la que además, detalló otros maltratos que padeció junto a otras mujeres en el llamado Clan Trevi-Andrade.

Gustavo Adolfo Infante y Aranza en “El minuto que cambió mi destino”./ FOTO: Instagram

Cabe recordar que el Clan Trevi-Andrade fue un grupo conformado principalmente por Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mary Boquitas; para cometer diversos delitos como corrupción y abuso de menores, donde ambas mujeres a la vez que fueron víctimas de Andrade, también fueron cómplices.

Aranza recordó que al principio de su relación con Andrade, ella no sabía que estaba siendo abusada, pues creía que entre ellos existía un lindo romance, fue hasta después de haber tomado terapia, que tomó conciencia de lo que había ocurrido.

Yo tenía 17 años, casi 18, yo no sentí hasta después que tomé terapia que había sido abusada. Yo no sentí que me hubieran manipulado ni nada. Yo me ilusioné con la idea de él porque a él casi no lo veía. Yo sé que te da mil vueltas en la cabeza, pero yo a él casi no lo veía”....

Mi primera vez fue con Sergio Andrade, cuando yo tenía casi 18 años, yo era virgen, una niña que nunca había tenido un novio. Quiero aclarar que yo no sentí, hasta después que tomé terapia, que había sido abusada, yo no sentí que me hubieran manipulado, yo me ilusioné con la idea de él”, explicó Aranza. La actriz que más adelante participó en la telenovela “Mirada de mujer” de TV Azteca, contó que Andrade la invitó a participar en orgías, pero ella se negó.

Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mary Boquitas./ FOTO: Google

Aranza también descubrió que Andrade golpeaba a otras de sus compañeras, como Mary Boquitas, quien en una ocasión le suplicó ayuda.

Una vez él se fue a Los Ángeles con Gloria Trevi y dejó a Mary –Boquitas- lijando puertas y a ella se le hizo fácil ponerles thinner y yo creo que se le subió a la cabeza y me dijo: ‘Ivette, ayúdame por favor, porque Sergio me va a volver a pegar’, se le salió y cuando llega, yo de imprudente le digo: ‘no le vayas a pegar a Mary’ porque lo que hizo Mary fue comprar papel tapiz que parece madera y las dejó todas parchadas y estaba muy asustada”, platicó Aranza.

Logró Aranza escapar del clan Trevi-Andrade

En 1990, Aranza logró escapar del clan Andrade-Trevi gracias a que fue aceptada en el grupo Viva Voz, junto a Russell, Enrique y Jorge, aunque Sergio Andrade la amenazó con echar a perder su carrera.

Le dije –a Sergio Andrade–: ‘Me quedo en el grupo, gracias por recomendarme y me despido de ti’, me empezó a gritar y vi un Sergio que no había visto nunca, me empezó a decir: ‘cómo era posible, por qué no me estás involucrando con el grupo’ y le respondí que no sentía que estuviera apoyando mi carrera y dijo: ‘pues yo me voy a encargar que fracases, voy a cerrarte todas las puertas del mundo, de que nadie te haga caso, yo haré tu fracaso’”, declaró.

Como Andrade rechazó la idea de que Aranza se fuera, ella tuvo que amenazarlo con revelar todo lo que sabía del clan Trevi-Andrade.

Yo le dije: ‘¡Déjame salir o si no te voy a armar un escándalo que ya vas a ver!’. Yo creo que eso le dio miedo. Salgo y estaban todas las chavitas y la maestra viéndonos. Lo primero que hice fue hablarle a Enrique y Russell desde un teléfono público, estaba llorando y muy asustada, Enrique inmediatamente me dijo: ‘toma un taxi aquí te lo pago’. Llegué, me hicieron un té, me abrazaron y fueron mi familia”, recordó.

Con el grupo Viva Voz, que después cambió su nombre a Zarabanda, interpretaron “Estrella de ilusión”, tema musical de la telenovela “Alcanzar una estrella II”.

Después, Aranza fue parte de los coros de las grabaciones de artistas como Ricky Martin, Yuri, Vicente y Alejandro Fernández, Emmanuel, Lucía Méndez, entre otros.

En su carrera musical, Aranza ha lanzado 12 discos de estudio, desde “Aranza” en 1994, hasta “Sólo Manzanero” en 2019.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos