Arath de la Torre comparte su papel más importante: ser papá

CDMX.- Arath de la Torre ha realizado todo tipo de papeles en su faceta como actor, pero sin duda, el más importante es el que desempeña como padre.

En entrevista con AM, platicó sobre cómo ser padre en época de pandemia, el papel de la tecnología, y los consejos que le dio su padre.

Añadió que esta generación entiende mucho de cambios, lo que no podría ocurrir con las generaciones actuales.

Creo que ellos ya dieron por hecho los cambios, como las clases en línea, el no tener contacto con nuestros compañeros, el no vivir en la calle como lo vivimos nosotros. A mí me causa cierta frustración, pero creo que es un mundo en el que no está padre, pero ellos están aprendiendo a vivir en él y eso me pone mal, pero vamos a ver cómo lidiamos esta situación”, platicó.

Para Arath, la pandemia por COVID-19 más que una tragedia, le llevó a acercarse con sus hijos, fue una bendición acercarse de ese modo.

Sobre los consejos que le dio su padre, el también conductor dijo que se maneja bajo sus valores.

Mi papá me ha dicho que no claudique, que no me rinda, no te hinques, no te derrotes ante la situación. Si se levanta un muro se brinca, es una analogía muy padre, porque es ser parte de la solución y no del problema. Me enseñó a ser un padre que ante la crisis, la resiste”, finalizó.