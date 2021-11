Así le responde Ari Borovoy a Edith Márquez tras sus ataques a su empresa

México. Edith Márquez anunció que su relación laboral con Bobo producciones habría terminado, pero además de anunciar esto, también expresó su inconformidad con la empresa de Ari Borovoy, ex integrante de OV7, quien le pidió ser clara en sus ataques.

Luego de declarar esto, Edith Marquéz no indicó cuál fue el verdadero problema de su experiencia, solo se limitó a decir que ‘no podía hablar de eso’.

Sin embargo, Ari Borovoy se había mantenido en silencio respecto a las declaraciones de Edith, pero ahora pidió que la cantante no diera declaraciones a medias, si había alguna inconformidad podía decirle abiertamente.

En una entrevista para el programa “De primera mano”, el cantante y productor musical se defendió de las duras declaraciones de Edith, aseguró que al menos en su percepción, la experiencia con la cantante no fue mala.

Me parece fuera de lugar que haya comentado eso, para nosotros no fue así”, dijo.

Aunque Borovoy no cree que las declaraciones de Edith Márquez sean para dañar su imagen, sí le envió un mensaje a la artista.

Puedes decir, aviéntalo, no puede decir, no lo digas; lo vas a subir a tus redes sociales, no lo bajes”, agregó.