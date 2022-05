México.- El cantante y productor Ari Borovoy anunció que este año contenderá para diputado y lo hizo a través de un video que publicó en sus redes sociales, pero de inmediato comenzó a recibir críticas.

La noche de este martes 10 de mayo, el integrante de OV7 publicó en su cuenta oficial de Twitter un breve video en el que explicó su intención de convertirse en diputado, aunque no reveló con qué partido será.

El artista de 42 años comenzó agradeciendo al público que lo conoce desde hace 33 años, recordando que desde los 9 años comenzó su carrera como integrante del grupo infantil Onda Vaselina, que con los años se convirtió en OV7 y que próximamente realizará una gira para celebrar sus 30 años.

Ari Borovoy es integrante del grupo OV7 que este año harán una gira por su 30 aniversario. Foto: Instagram

"Es un honor para mí compartir esta noticia que me llena de ilusión y fuerza para luchar por y para los ciudadanos. Gracias por el apoyo durante más de 33 años, lograremos una meta más juntos", escribió Ari junto al video de un minuto con 28 segundos.

"Desde que tengo uso de razón mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños, mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida, este día es uno de los más importantes de toda mi carrera. Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager; sin embargo el dia de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí... contenderé para diputado este año, en mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano”, es parte de lo que dice Borovoy en su mensaje.

Ari termina su video pidiendo el apoyo de la gente para lograr este nuevo reto, pero de inmediato usuarios en Twitter comenzaron a criticarlo y cuestionar si tiene lo necesario para ser diputado.

¿Qué te hace pensar que 33 años de carrera artística te han preparado para un cargo de elección popular? ¿Qué sabes de administración pública, de leyes? ¿Tienes alguna plataforma, aparte de perseguir tus sueños?”, se lee en un mensaje.

“Dedícate a lo tuyo y no contribuya a hacerle más daño a la nación”, “No manches ya le robó a ov7 y ahora quiere robarle al pueblo che lacra”, “El problema es que ahora todo mundo quiere y puede ser político, en otros países deben prepararse y hacer toda una carrera para ser representante ciudadano. Yo no tengo nada en contra tuya pero me pregunto, qué preparación tienes?, académicamente que currículo has logrado?”, “Yo no te acompañé jamás, no me importa tu partido. Este país necesita ser reconstruido, y tú no estás ni mínimamente preparado para ese trabajo”, “Por favor, no le hagas esto a tu país, retírate”, fueron algunos de los mensajes.