Ari Telch envía “mentada” por nueva fecha de partido León-América

México.- Ari Telch sorprendió en plena entrevista en vivo con AM al mostrar su inconformidad por los recientes cambios en el partido de La Fiera.

El actor presenta este jueves su obra “D’Mente” en el Teatro Manuel Doblado, por lo que hizo una peculiar invitación al público.

Vengan, no vean el futbol. Chinguen a su madre, por haber cambiado la pinche fecha del León-América. Pero bueno, los que quieran ir, váyanse, se la van a pasar chido”, fue como finalizó su entrevista.

BIPOLARIDAD

En la puesta en escena, Telch plasma todo lo que vive y siente alguien con un trastorno mental, pues ha revelado que él mismo tuvo que enfrentar bipolaridad.

“La gente se divierte mucho y además hacemos activismo para que se te quiten los prejuicios de la cabeza. Para que dejes de pensar que el enfermo mental está en un manicomio con camisa de fuerza y que le dan electrochoques, no, la psiquiatría se dedica a cosas mucho más simples que esa”, expresó también en el video.

Llamó la atención que afirmó además que no cree tener la disciplina para hacer un libro: “Yo no tengo la capacidad, no soy dramaturgo”.