Ariana Grande juzgará a nuevos talentos en 'The Voice'

Ciudad de México.- La temporada 21 del exitoso programa musical "The Voice", contará con Ariana Grande como una de las coach, informó el sitio Page Six.

La intérprete de "Thank U, Next" reemplazará a Nick Jonas como coach, y acompañará a Blake Shelton, John Legend y Kelly Clarkson.

Ariana Grande compartió la noticia a través de su Instagram./ Foto: Instagram

Ariana es una gran admiradora de The Voice y su equipo había estado negociando para conseguir que participara en el programa durante un tiempo", le dijo una fuente cercana a la cantante a Page Six:.

Ella está reemplazando a Nick Jonas, quien es un coach en la temporada actual, pero él no se irá para siempre. Nick permanecerá en rotación con otras estrellas que han aparecido en el programa. Lo más probable es que vuelva pronto".

Nick Jonas en su papel como coach en la temporada pasada del programa./ Foto: Instagram

Grande, ganadora de varios premios Grammy, ya apareció en "The Voice" en el pasado, interpretando su éxito "Into You" junto a Christina Aguilera, en la final de 2016, aunque esta será su primera vez como coach.

Su álbum más reciente, "Positions", rompió el récord de canciones debutantes en el número 1 en el Billboard Hot 100 y la consolidó como la artista femenina con más reproducciones de Spotify en la última década.

¡Me siento muy honrada y emocionada de unirme a la familia de The Voice! He sido una gran admiradora del programa durante tanto tiempo.

No puedo esperar para enfrentarme a los increíbles entrenadores, conocer a estos nuevos artistas y ayudarlos a llevar su oficio al siguiente nivel", escribió la intérprete a través de un comunicado.

Ariana Grande tiene 27 años y seis discos de estudio./ Foto: Instagram

Grande también compartió su entusiasmo en redes sociales, escribiendo:

"¡Sorpresa! ¡Estoy más que emocionada, honrada y emocionada de unirme a @kellyclarkson @johnlegend @blakeshelton", aseguró.