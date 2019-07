Ariana Grande posa sensual para reconocida revista

Estados Unidos.- La cantante Ariana Grande posó de manera sensual para la portada de agosto de la revista Vogue, habló de sus proyectos y la difícil situación que vivió a partir de la muerte de Mac Miller, su exnovio.

El rapero Mac Miller, exnovio de Ariana Grande, murió el pasado 7 de septiembre tras una intoxicación por drogas en San Fernando Valley, California. Foto: Especial.

La portada, la cual compartió en sus redes sociales, muestra a una Ariana Grande luciendo un vestido negro de tirantes que deja ver un poco de su sensualidad, un sombrero negro, y junto a ella una de sus mascotas, Toulouse. Tuvo como escenario una playa, aunque no especificó cuál.

Habló de su carrera, de lo bien que le fue en la creación musical del álbum 'Thank U, Next'. Pero aceptó que no recuerda a detalle cómo fue sucediendo todo, ya que se encontraba ebria y triste la mayor parte del tiempo, tratando de olvidar un poco lo sucedido con Mac Miller.

Era la mejor persona de todos los tiempos y no merecía los demonios que tenía. Fui el pegamento durante tanto tiempo y me encontré volviéndome cada vez menos pegajosa. Las piezas empezaron a flotar”, contó la también actriz el año pasado.

La interprete de “Focus” compartió la portada para la revista a sus 159 millones de seguidores en su perfil de Instagram, y alcanzó los 3 millones 279 mil 171 Me Gusta en una hora.

Gracias por permitirme estar en la primera portada de Vogue de toulouse @voguemagazine”, escribió la cantante estadounidense.

¿Por qué se separó Ariana Grande de Mac Miller?

En mayo de 2018, la cantante Ariana Grande terminó su noviazgo de año y medio con el rapero Mac Miller, la estrella señaló que no podría lidiar con el problema de drogadicción y alcoholismo de él.

Y en septiembre, cuatro meses después, el cuerpo del cantante fue encontrado por una amiga en su casa de San Fernando Valley, California.

Yo no conté lo duro y siniestro que era cuando estaba ocurriendo, pero lo fue. Seguiré rezando desde el fondo de mi corazón para que él resuelva sus problemas y para que la próxima mujer que se encuentre en ese lugar no sufra”, publicó Grande en su cuenta de Twitter el 23 de mayo de 2018 para confirmar la ruptura.

¿Por qué Ariana Grande lloró en pleno concierto?

Hace dos semanas, Ariana Grande lloró en un concierto que ofreció en Estados Unidos, lo que desató los comentarios, y en respuesta, a través de una carta virtual, la cantante agradeció el cariño que sus fans le brindan.