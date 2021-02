Armie Hammer, actor 'canibal', vuelve a Netflix en romántica película

León, Guanajuato.- El actor Armie Hammer, mejor conocido por interpretar a los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss en la película "Red Social", fue acusado de canibalismo por varias mujeres, y esta polémica, hizo que "Call me by your name", historia romántica que protagoniza, sea una de las más vistas en Netflix.

Armie Hammer en una escena de "Red Social", película de 2010.

La producción dirigida por el director de cine italiano Luca Guadagnino, que fue lanzada en 2017, regresó a la plataforma de streaming desde el 1 de febrero y ya se encuentra entre las preferencias de los usuarios, entre el Top 5.

La trama cuenta la historia de Elio (interpretado por Timothée Chalamet), un joven de 17 años, y Oliver (Armie Hammer), un estudiante de posgrado, que conforme pasa el verano, se ven atraídos mutuamente hasta que la pasión los arrastra a un romance intenso entre los bellos paisajes de Italia.

Timothée Chalamet y Armie Hammer protagonizan el filme del 2017.

La película obtuvo un premio Oscar por Mejor Guión Adaptado, y consiguió tres nominaciones al Globo de Oro en las categorías de Mejor Película Dramática, Mejor Actor Dramático y Mejor Actor de Reparto.

Ya negó las acusaciones

Después de la filtración de varios mensajes en Instagram entre una mujer y Armie Hammer, en los que ella revela que el actor quería quitarle las costillas y comérselas, él se defendió mediante un comunicado.

No voy a responder a estas mentiras, pero a la luz de los crueles y espurios ataques online contra mí, no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en República Dominicana. Lionsgate me apoya en esto y les estoy agradecido por ello", fue lo que dijo.

Sin embargo, la controversia lo obligó a abandonar la película "Shotgun Wedding", en la que actuaría junto a Jennifer Lopez.

Está su ex esposa en 'shock'

Elizabeth Chambers, la ex esposa de Hammer, con quien tuvo dos hijos, decidió hablar sobre la situación a través de su cuenta de Instagram, donde escribió que está en "shock".

Por semanas, he estado tratando de procesar todo lo que ha pasado. Estoy en shock, con el corazón roto y devastada. Dejando el corazón roto de lado, estoy escuchando y voy a continuar escuchando y educándome en estos temas delicados. No me había dado cuenta de todo lo que no sabía”.

La también chef invitó a sus seguidores a denunciar cualquier tipo de abuso.

Apoyo a cualquier víctima de agresión o abuso e insto a cualquier persona que haya experimentado este dolor a buscar la ayuda que necesita para sanar”.

A pesar de lo dolorosa que es este suceso para ella y para sus hijos, Chambers se mantiene fuerte, precisamente por ellos.

Gracias por todo el amor y apoyo, y gracias de antemano por su continua amabilidad, respeto y consideración por nuestros hijos y por mí mientras encontramos formas de seguir adelante”, concluyó.