CDMX.- El primer episodio del reality MasterChef Celebrity tuvo todo tipo de momentos: las lágrimas de Paty Navidad y la añoranza de Annette Michel.

En su lugar, Rebecca de Alba, siguió el mismo mecanismo de conteo de tiempo, interactuar con los chefs, participantes y degustar platillos.

El primer reto consistió en colaborar entre parejas, así que los cantantes, actrices, influencers y demás invitados, fueron clave para la realización de los platillos.

Entre los participantes que más destacaron fueron Mauricio Islas, Jimena Pérez, ‘La Choco’, Laura Zapata, William Valdes, Germán Montero, José Joel.

La pareja ganona fue Germán Montero, quienes formaron parte del equipo rojo y azul.

El equipo rojo se salvó al preparar un jabalí con chile ancho. Los que subieron al balcón y aseguraron su permanencia fueron: Matilde, ‘La choco’, Stephanie Salas, Tony Balardi, José Joel, William Valdés, Jorge Araneda y Laura Zapata, mientras que los demás tuvieron que enfrentarse al reto de eliminación.

El triunfo conmovió a Tony hasta las lágrimas y eso cautivó al público.

Me emociona mucho estar aquí y ser parte de un grupo y ser los ganadores, me siento muy cobijado", dijo Balardi.

Paty Navidad se rompió hasta las lágrimas cuando enfrentó el reto del postre.

Lo que Paty respondió diciendo que es una mujer muy emocional, pero no débil.

Soy una mujer muy sensible, muy emocional, pero no soy débil. Me conecto a un pasado mío en un proyecto donde sí hubo una dirección para afectar, que no es el caso aquí", dijo Navidad.