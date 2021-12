Australia.- Unos 600 seguidores de la cantante estadounidense Taylor Swift acudieron a una gran fiesta para celebrar que el disco "On repeat: Taylor Swift Red Party" se había vuelto a grabar, pero la idea resultó en un mega contagio de COVID-19.

El festejo organizado por seguidores de la estrella internacional Taylor Swift fue el pasado 10 de diciembre en el Metro Theatre, en Sydney, Australia, y según autoridades de salud del lugar, casi 100 personas resultaron contagiadas de COVID-19.

Según el portal de The Hill, el departamento de salud de New South Wales (NSW) informó que había vinculado 97 casos de COVID-19 con la fiesta "On Repeat: Taylor Swift Red Party" que tuvo lugar en el Metro Theatre.

Es probable que algunos de estos casos tengan el Ómicron, variante de preocupación", agregaron.

La autoridad de salud en Sydney, explicó que se han comunicado con al menos 600 personas que se registraron a través de un código QR a partir de las 9 de la noche a la fiesta temática, quienes deberán someterse a pruebas y aislarse durante siete días, al igual que sus familiares y gente con quien hayan tenido contacto.

Además, piden que quienes hayan acudido y no se hubieran registrado usando el código QR también se hagan la prueba y se mantengan en cuarentena hasta estar seguros de haber dado negativo a coronavirus.

Al menos 600 personas acudieron a una fiesta temática de Taylor Swift que resultó en un contagio masivo de COVID. Foto: Instagram

¿Por qué Taylor Swift regraba sus antiguos discos?

Taylor Swift ha tenido que volver a grabar varios de sus discos debido a un lío legal con su antigua disquera.

Durante la mayor parte de su carrera, la cantante firmó con Big Machine Records, pero en 2018 se terminó su contrato, y logró un nuevo acuerdo con Universal Music Group que le otorgó la propiedad de sus grabaciones maestras en el futuro.

Sin embargo, todo su catálogo anterior a esa fecha fue vendido a una empresa propiedad del manager musical Scooter Braun, según informó el portal de CNN en español.

Al volver a grabar sus éxitos, Taylor Swift puede recuperar el control sobre sus grabaciones, con nuevas versiones.

