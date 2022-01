Miami, Florida.- Frida Sofía vuelve a verse involucrada en la polémica, pues fue arrestada la madrugada de este lunes 24 de enero en Miami, Florida, debido a que armó un alboroto por lo que fue acusada de alteración del orden público, pero además cuando iba a ser arrestada opuso resistencia, por lo que se hizo acreedora a un segundo cargo.

Los hechos tras lo cual fue arrestada la hija de la cantante Alejandra Guzmán aún no salen a la luz, pero varios medios locales publicaron la detención de Frida Sofía, quien enfrentará los cargos de alterar el orden público y oponer resistencia sin violencia al arresto.

Además, en el programa de "Ventaneando" informaron que el lugar donde ocurrió el incidente por el que fue detenida la famosa, es un restaurante y pasó este domingo entre 9 y 10 de la noche.

Otro de los detalles que trascendió sobre la detención de la nieta de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, fue la suma que tuvo que pagar a manera de fianza para poder salir libre.

Según un documento del condado de Miami, la joven integrante de la dinastía Pinal tuvo que pagar un total de mil 550 dólares, poco más de 30 mil pesos; fueron 500 dólares por el cargo de alterar el orden público y mil dólares por resistirse a ser detenida.

Las fotografías de Frida Sofía que las autoridades del condado de Miami le tomaron al momento de la aprehensión comenzaron a circular en redes sociales, en lo que se puede ver es que Frida Sofía luce un poco desmejorada, trae el cabello en tono morado y trae una sudadera gris.

La también cantante no ha hecho declaraciones a través de sus redes sociales respecto a su arresto en Miami, o sobre cómo estuvieron las cosas.

Tampoco su mamá, Alejandra Guzmán, se ha expresado sobre esta nueva polémica en torno a su hija, y es que hay que recordar que ambas se distanciaron luego de que Frida Sofía acusara a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado sexualmente de ella.

Un hombre muy asqueroso, muy abusivo. Me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas", aseguró Frida Sofía sobre su abuelo en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.