Melanie Carmona fue abusada sexualmente por un familiar con el que aún convive

México.- Melanie Carmona Villarreal, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal confesó en el marco del Día Internacional de la Mujer que hace cinco años fue abusada sexualmente por un familiar con el que aún tiene que convivir.

De este hecho, su padre, el conductor Arturo Carmona no tenía conocimiento y al enterarse, mostró mostró su enojo, pero también le recordó a Melanie lo valiosa y valiente que es.

Melanie Carmona, de 22 años de edad, es una de tantas famosas que levantan la voz y cuentan su historia, de la cual su papá no tenía conocimiento.

Al parecer, su madre y su padrastro, Alicia Villarreal y Cruz Martínez, sí tenían conocimiento y la apoyaron y estuvieron con ella en todo momento.

La joven confesó que decidió librarse de esa carga que tenía por años, y que gracias a ese familiar se dio cuenta que la única persona que puede protegerla de personas como él es ella misma.

Por ti aprendí que no puedo confiar ni en mi propia familia y por ti viví una realidad que muchas mujeres viven todos los días”, escribió Melanie en redes sociales.

La joven, quien se dedica al modelaje, señaló que con esta declaración ‘ardería Troya’, pero lo importante para ella era decirlo, aunque no fue fácil.

Tuve que hablar con mi papá, mi papá no sabía absolutamente nada al respecto, no pude contarle en el momento y tuvieron que pasar cinco años para decirle”, explicó en Stories de Instagram.

El conductor y actor Arturo Carmona se enteró de los tocamientos indebidos contra su hija cuando ella misma lo compartió a través de sus redes sociales, y enseguida mostró su enojo e impotencia y le recordó lo valiosa y valiente que es, al tiempo que le refrendó su amor incondicional.

En el 2019, Melanie Aydeé fue víctima de intento de abuso cuando se dirigía a la universidad y así lo dió a conocer su papá, Arturo Carmona, en ese entonces.

Pasó una situación no muy agradable de seguridad en el caso de mi hija. Iba llegando a la universidad y se le acercó una persona y no quiero decir ni siquiera las palabras, pero la jaloneó, parece ser que quiso abusar de ella y gracias a Dios no pasó a más. Mi hija está bien, está muy nerviosa”, dijo el actor al programa “Hoy” de Televisa.