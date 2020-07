Arturo Peniche está de luto, perdió a cuatro familiares a causa del Covid-19

México.- El actor, quien protagonizó varias telenovelas de Televisa, Arturo Peniche, se encuentra de luto, pues en un mes ha perdido a cuatro familiares a causa del coronavirus (Covid-19) y tiene a un quinto pariente luchando contra el virus en un hospital.

El también cantante de 58 años dio una entrevista para el matutino de Televisa, ‘Hoy’, que se encuentra triste, pues está de luto, ya que cuatro de sus familiares, fallecieron a causa del Covid-19, mal que azota a México y a gran parte del mundo.

Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido. He tenido cuatro pérdidas este mes y es muy fuerte, muy pesado, muy duro… Mi primo Jorge Julio, el miércoles murió a las seis de la mañana por el Covid-19; tengo otro primo, Benjamín, que está ahorita tratando de recuperarse del Covid-19, porque él se pudo atender prudentemente”, relató.

Un tanto melancólico, Arturo Peniche hizo un llamado a que la población use cubrebocas y tome todas las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud.

No seamos tontos. Yo también salgo aquí donde estoy y nadie usa tapabocas, guantes; no me puedo pasar regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de estarme metiendo en su vida privada, pero es una realidad. Si yo me cuido, los cuido; si ellos se cuidan, me cuidan y aquí parece que no está pasando nada”, recalcó el papá del también actor Brandon Peniche.