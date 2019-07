Asaltan y golpean a Juan Osorio cuando descansaba en su propia casa

CDMX.- El productor de telenovelas de Televisa, Juan Osorio, vivió el peor momento de su vida, descansaba en su recámara cuando cuatro hombres armados entraron a su casa a robar, en la Ciudad de México.

La tarde de este domingo, el productor de telenovelas como “Sueño de amor” y “Porque el amor manda” dormía en su recámara cuando hombres armados invadieron su privacidad y entraron, lo amenazaron, lo golpearon y patearon y al final le dieron un cachazo en la frente, lo que le causó una herida que le sangró.

Para poder forzar el portón de su garaje, el cual destrozaron, lo amarraron de las manos, declaró su hija Miriam, quien aclaró que su papá nunca perdió el conocimiento, pero sí sangró un poco.

Cuando pudo desatarse le mandó unas alertas a su hija Miriam y a otras dos personas de su equipo.

Los asaltantes se llevaron sus documentos, tarjetas, identificaciones, incluso su gafete de Televisa, y objetos de valor como oro, relojes, pulseras, dinero en efectivo, su Ipad y su celular, entre otras cosas.

Incluso se llevaron libretos de telenovelas, lo que hace sospechar que los ladrones conocían la casa y al productor Juan Osorio.

Lo primero que hizo el productor mexicano fue ir al Ministerio Público a interponer la denuncia.

Y este lunes acudiría a revisión médica para descartar otras lesiones, ya que quedó muy lastimado.

Violaron mi casa, me abrieron la cabeza... vine aquí a la Delegación (del Ministerio Público), a levantar el acta... me golpearon en el cuerpo, a fuerzas querían que abriera la caja fuerte, cuál caja fuerte... es muy desagradable, te patean, me tiraron, me amagaron con pistola, con un desarmador largo... una gran impotencia, eso es lo que pasó”, dijo herido el productor, quien señaló que aún le duele mucho su cabeza.