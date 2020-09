Asegura periodista que Fernando Colunga tuvo un romance ¡con ex Gobernador!

México.- La vida personal del guapo actor Fernando Colunga siempre había sido un misterio, hasta que un periodista ventiló un supuesto romance que el protagonista de melodramas de Televisa mantuvo con un reconocido ex Gobernador. Aunque nunca desmiente ni afirma nada de lo que se dice de él.

Aunque el apuesto Fernando Colunga mantuvo una relación con la también actriz Blanca Soto, con quien coincidió en la telenovela ‘Porque el amor manda’, el tema de sus preferencias sexuales sonaban mucho, pues se decía que prefería la compañía de hombres.

Por años, el protagonista de la telenovela ‘María la del Barrio’ ha sido uno de los actores más queridos de la televisión, ha protagonizado varios melodramas que le han dado proyección internacional.

El histrión se volvió tendencia a partir de que el periodista Edgar Pérez aseguró que Fernando Colunga fue pareja del fallecido político Rafael Moreno Valle y que incluso, se reunían en un hotel de gran prestigio, donde además de alojarse en la habitación presidencial, rentaban el hotel entero para verse sin miedo a ser descubiertos.

Según el periodista Edgar Pérez, Rafael Moreno Valle se veía con Fernando Colunga en un hotel, el cual rentaban completo para no ser molestados. Foto: Especial.

El periodista aseguró también que gracias al poder político de Rafael Moreno, Fernando Colunga tenía a su disposición todo tipo de lujos, incluyendo helicópteros para transportarse y un equipo de seguridad.

Cuando Rafael Moreno y su esposa, Martha Erika Alonso fallecieron la noche del 24 de diciembre de 2018, el actor Fernando Colunga reconoció que tenía una amistad con el político panista, pero nunca habló de algo más y tiempo después supuestamente, se daría el romance con Blanca Soto.

En 2012, Blanca Soto y Fernando Colunga protagonizaron la telenovela ‘Porque el amor manda’. Foto: Especial.

Hasta ahora, Fernando Colunga no ha hecho comentarios sobre las declaraciones de Edgar Pérez, y no se espera que lo haga, pues no acostumbra hablar de su vida privada, ni para desmentir nada.

