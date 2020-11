Aseguran que productora de Televisa Magda Rodríguez murió por shock hipovolémico

CDMX.- Aunque de manera oficial no se ha dado a conocer la causa de muerte de la productora Magda Rodríguez, ya surgen las primeras versiones.

Según el reportero Carlos Jiménez, la causa de muerte sería shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo. Aunque inicialmente el mismo periodista había difundo que había sido por enfermedad, pero no se conocía de alguna que tuviera la productora del programa Hoy de Televisa.

Según medineplus, es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar.

Otras de las causas, según el mismo sitio, es por quemaduras, diarrea, transpiración excesiva y vómitos.

Sin embargo, oficialmente la familia no ha dado a conocer la causa de muerte de Magda Rodríguez.

La periodista Ana María Alvarado, quien era una de sus amigas, aseguró que una de las causas de muerte fue un infarto, aunque se desconoce si fue posterior al shock hipovolémico.

Magda Rodríguez apenas festejó la edad de 57 años en compañía de varios famosos.



Pero su muerte fue muy repentina, se le veía saludable, compartía en sus redes sociales varios estados luego de su cumpleaños y no se conocía que tuviera alguna enfermedad.



Andrea Escalona, hija de la productora, no ha emitido algún comentario en sus redes, pero el día de su cumpleaños no dejó de decir palabras de amor para Magda. "Es la mejor mamá", le dijo al programa Hoy, donde ella también es parte del staff de conductores.

El diagnóstico de los paramédicos q atendieron a @magdaproducer indica q murió por:

Shok hipovolémico y sangrado de tubo digestivo.

Fue hallada sin vida a las 10:30 am por su empleada doméstica en su domicilio en @AlcaldiaAO

Personal de @SSC_CDMX intentó auxiliarla pic.twitter.com/c9kHaKIBfc — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 1, 2020

HLL