Asesinan a Luis Alfonso Mendoza, voz de Gohan y Sheldon

México.- El doblaje mexicano ameneció de luto este domingo, luego de confirmarse la muerte de Luis Alfonso Mendoza, conocido por muchos por haber dado voz a Gohan y Sheldon Cooper para latinoamérica.

Gracias por tanto Luis Alfonso Mendoza

�� QEPD pic.twitter.com/Yr1vGCZ5l3 — Yo Soy BartMan (@BartManMX) March 1, 2020

A través de su cuenta de Twitter, Lalo Garza, popular actor y director de doblaje también, compartió la triste noticia de la muerte de Mendoza.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce lo mejor de las noticias en video

"Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP", escribió Garza.

Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP. pic.twitter.com/qkJ0OFEeyE — Lalo Garza (@LaloGarx) March 1, 2020

Aunque no se ha dado una versión oficial, algunos medios indican que el actor fue asesinado junto con su esposa Lourdes Adame y un cuñado en una balacera.

Muere un grande del doblaje en latinoamérica

Durante su carrera como actor de doblaje, Luis Alfonso Mendoza prestó su voz a personajes icónicos como Joey de Friends, Gohan de Dragon Ball, Sheldon Copper de The Big Bang Theory, Leonardo de las Tortugas Ninja, Dexter del Laboratorio de Dexter, Carlton en El Príncipe del Rap y el Conde Pátula en la serie homónima, entre muchos otros.

El mundo del doblaje pierde una gran voz y el mundo a un gran ser humano, descanse en paz Luis Alfonso Mendoza. pic.twitter.com/y5zfinZOuU — Doblaje Mexicano (@MXDoblaje) March 1, 2020

Mario Castañeda, voz de Goku para latinoamérica, se unió a la pena por la muerte de su compañero.

"Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique...! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste...", escribió en su cuenta de Twitter.

Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique...! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste... — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 1, 2020

Queridos lectores, nuestro trabajo empieza y termina con ustedes. En AM empezamos el año con una misión y visión renovadas y te invitamos a conocerlas en este breve video. Mil gracias por tu apoyo. ¡Dinos que te parece en los comentarios!