Asesinan a rapero Pop Smoke en su propia casa

Estados Unidos.- El rapero de 20 años, Pop Smoke, fue asesinado la madrugada de este miércoles por dos hombres armados que entraron en su casa.

De acuerdo con la revista TMZ, el rapero fue atacado este miércoles alrededor de las 4:30 de la madrugada en su casa en Hollywood Hills, en Los Ángeles, California.

"Dos hombres en sudaderas y máscaras irrumpieron en el lugar, según fuentes policiales. Los dos hombres realizaron múltiples disparos, golpearon e hirieron críticamente a Pop Smoke", informó TMZ.

Algunos medios locales informaron que el rapero Bashar Barakah Jackson, nombre real de Pop Smoke, intentó repeler a los atacantes, por lo que le dispararon.

Fue trasladado al hospital Centro Médico Cedars-Sinai; sin embargo, fue declarado muerto en cuanto llegó.

La policía de Los Ángeles informó que no han detenido a los atacantes y se desconoce si el rapero tenía algún contacto con ellos.

Iba iniciando su carrera entre polémicas

Pop Smoke lanzó en julio del año pasado su álbum debut, Meet the Woo, donde su sencillo Welcome to the Party lo lanzó al estrellato por su colaboración con Nicki Minaj.

Sin embargo, en enero de este año fue arrestado y acusado de haber robado un automóvil Rolls Royce que había utilizado para uno de sus videos. La Fiscalía además lo acuso de tener enlaces con la banda The Crips, uno de los grupos criminales más peligrosos de Los Ángeles.

El rapero se declaró No Culpable y fue liberado tras pagar una fianza de $250 mil dólares.

M.C.M.H