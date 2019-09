Ashton Kutcher sufre dolorosa fractura al ir a acostar a su hija

Estados Unidos.- El famoso actor estadounidense Ashton Kutcher recordó un doloroso momento que vivió cuando llevó a la cama a su hija para que durmiera, pero pisó mal y se fracturó el dedo de un pie.

El protagonista de la exitosa comedia “Two and a Half Men” tiene dos hijos con la también actriz Mila Kunis, Wyatt, de cuatro años de edad, y Dimitri de 2.

El ex modelo contó en el programa “Live with Kelly and Ryan” que sus labores de padre lo han llevado a vivir algunas situaciones bellas, pero también dolorosas, como cuando se rompió un dedo al intentar llevar a dormir a su hija de 4 años.

Contó que él y su esposa, están en la etapa en la que buscan que Wyatt deje de intentar dormir en la cama de sus padres a mitad de la noche.

Agregó que una noche que intentó devolverla a su habitación sufrió una dolorosa herida al llevar a su hija de regreso a su habitación para que durmiera ahí.

Ella viene a nuestra habitación y algunas veces yo simplemente la levanto y la llevo a su cama, algunas veces la devuelvo. Se supone que debo devolverla, pero me gusta llevarla porque es muy dulce”, compartió Ashton.

Ashton y Mila están juntos desde 2012, pero fue hasta el 2015 cuando contrajeron matrimonio. Foto: Especial.

Así que, Wyatt entra y digo: 'Ok, tendré 15 minutos de infierno con mi hija ahora mismo ó 15 minutos de infierno con Mila en la mañana', porque estamos intentando que Wyatt duerma en su cama”, continuó el actor.

No me di cuenta, pero mi pierna estaba muerta (entumida)… Me levanto para dar un paso y simplemente me voy hacia abajo. Mi dedo ahora estaba como apuntando hacia la otra dirección”, describió el famoso.

Pero Ashton fue tan valiente que decidió que no tenía que ir al médico y él mismo podía intentar arreglar su dedo.

Eran las 3 de la mañana y no quería ir a urgencias o a ninguna de esas cosas. Así que dije, haz algo a lo Mel Gibson, en Lethal Weapon, y solo ponlo (el dedo) de regreso”, compartió el actor.

Según describió Kutcher, de 41 años, Mila Kunis quedó muy asombrada por la forma en que curó su lesión.