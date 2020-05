Así Naomi Campbell se cubre sin espacio para que no entre el coronavirus

Reino Unido.- La supermodelo y actriz británica, Naomi Campbell, ha demostrado como siempre va en el siguiente nivel de limpieza y salud pues se cubre sin dejar espacios para que no entre el coronavirus (Covid-19).

Esta supermodelo ya es conocida por tener hábitos de limpieza ‘exagerados’, pues desde antes que surgiera la pandemia de coronavirus, la guapa actriz siempre solía desinfectar todo lo que estaba por usar, incluso usa un traje especial para viajar.

Según información del medio australiano Celebrity Nine, la modelo fue vista hace unas semanas en un aeropuerto, antes de abordar un vuelo de Los Ángeles a Nueva Yortk, usando un traje completo de protección y una máscara protectora N95 (sí, así como lo usan los médicos), para evitar contagiarse.

Naomi, también había compartido fotos en su cuenta oficial de Instagram de la forma en la que viajaba normalmente, incluso antes de la pandemia.

En dichas fotos se le puede observar a la supermodelo con una maleta de color blanco, usando el traje de protección, la máscara protectora y unos guantes de látex de color rosa.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la también actriz muestra su forma de cuidarse ante las enfermedades, pues desde muy joven estableció una rutina perfecta de limpieza antes de viajar, aparte de usar ese traje protector, también limpia su asiento con toallitas desinfectantes, coloca una funda de asiento lavada a mano y lleva a cabo su régimen de belleza.

No importa qué avión tomes, privado o comercial, a medida que el avión desciende, la gente comienza a toser y estornudar, y la tos y los estornudos me hacen, simplemente no puedo… así que esta es mi protección contra la tos y los estornudos de las personas. Por mucho que viaje, me enfermaría mucho más con resfriados y esas cosas. Tengo la bendición de no hacerlo", expresó la Campbell.