Ciudad de México.- En días recientes Lyn May dejó estupefacto a todo México tras revelar que durante su viaje de Mexicali a la Ciudad de México, el avión donde volaba sufrió de fallas mecánicas, lo que conllevó a un desenlace fatal.

Después de arribar a tierras aztecas, la ex vedette decidió romper el silencio y se confesó ante los medios de comunicación allí presentes:

Yo creo que ya el embarazo se acabó porque con ese susto y este zangoloteo del avión. De verdad volvimos a nacer”.

Con esto, la bailarina confirmó el fallecimiento de los gemelitos que esperaba junto a su pareja, Marcos Hernández, lo cual dejó a más de uno con tristeza

Aunque muchos escépticos siguen dudando de que en realidad alguna vez estuvo embarazada, lo cierto es que varios quedaron preocupados al ver lo que andaba haciendo ahora que reapareció en las redes, pues sus fotografías causaron polémica, una vez más.

La bailarina subió una candente sesión de fotos en la que, nuevamente posó con las piernas abiertas y tirada en una cama, posiciones no muy recomendadas para quien acaba de tener un doble aborto, por lo que las instantáneas de inmediato fueron el centro de las miradas y, porsupuesto, de varios ataques.

Varios usuarios no pudieron evitar darse cuenta de varios detalles, por lo que la cuestionaron por no sacarse las medias, mientras que otros aseguran que lo hace para que no se le boten las várices y se le cuelgue la piel, palabras que demuestran que Lyn May siempre da de qué hablar.

