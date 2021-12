Así confirmó Antonio Mauri que su hija Carla está embarazada

AM.- Toño Mauri confirmó en sus redes sociales que su hija Carla Mauri está embarazada.

A través de una bonita foto, el actor, quien es un superviviente del Covid-19, anunció la llegada de su primer nieto.

A siete meses de su enlace matrimonial, Carla Mauri Alemán y Pablo Fernández de Cordova Terry, anunciaron, a través de la cuenta de Instagram de ella, que están esperando a su primer bebé.

También expresaron buenos deseos: “Que Dios los llene de amor, paz y fortaleza y esta Navidad sea una muy especial”.

Por su parte, Toño Mauri replicó la felicidad con un simple mensaje en sus redes.

No se sabe exactamente cómo es que Carla y Pablo le dieron la noticia a sus familias, lo que sí se pudo saber gracias a una publicación de Toño Mauri Jr., será padrino de su bebé.

Esta navidad me hicieron la pregunta más increíble del mundo… todavía no me la creo que me escogieron como padrino. Van a ser los mejores papás del mundo. Los quiero. Gracias Carla y Pablo”