Querétaro.- Mon Laferte una vez más está en el ojo del huracán ya que durante su participación en el Festival Pulso GNP tuvo que detener un poco su show para poner quietos a algunos asistentes que querían ver a Interpol y le gritaban que se bajara del escenario.

La cantante de "Tú falta de querer" y "Caderas blancas" no soportó la presión de la gente que acudió a dicho festival musical que se llevó acabo en Querétaro y de plano detuvo su participación para enfrentarlos.

Buena onda, no están mamando con Interpol, ya vienen, ya saben la hora, no mamen. A ver está el horario publicado, el que quiera ver a Interpol se tiene que esperar, no mamen. Ahorita nos toca a nosotros así que no estén mamado, ok", respondió la compositora chilena mientras proseguía con su presentación.