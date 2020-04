Así de sensual luce Kylie Jenner como conejita de pascua

Estados Unidos.- La socialité y empresaria Kylie Jenner compartió con sus 170 millones de seguidores en Instagram un par de fotografías en las que luce más que sensual vestida de conejita para desearle a sus fans ¡Felices Pascuas!.

La espectacular Kylie se lució un vestuario casi transparente, con unos guantes que le hacían juego, el cual acompañó con unas enormes orejas doradas de conejita que la hicieron ver sensual.

Con pose y mirada sensual, la modelo dejó claro por qué es la integrante del clan Kardashian-Jenner que más seguidores tiene en redes sociales.

Las reacciones de sus fans no esperaron para expresarle lo bien que luce en cada una de las publicaciones que comparte a través de sus redes sociales.

En el Día de Pascua, la ex pareja del rapero Travis Scott decidió meterse a la alberca con su hija, Stormi Webster, con quien disfrutó del sol.

Kylie Kristen Jenner, de 22 años de edad, es una socialité, empresaria, diseñadora y modelo estadounidense.

Alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, Keeping Up with the Kardashians.

Se solidariza Kylie Jenner con enfermos de Covid-19

La famosa empresaria Kylie Jenner mostró su solidaridad en estos tiempos de crisis a causa de la pandemia del coronavirus (Covid-19) y donó un millón de dólares a un hospital que atiende a pacientes con este mal.

La información de la donación fue publicada por la doctora Thaïs Aliabadi, quien expresó su agradecimiento a Kylie y aseguró que ella era un 'Hermoso Ángel viviente'.