León.- El nombre de Fofo Márquez se ha vuelto tendencia en los últimos días debido a que el llamado niño millonario le bajó la novia al rapero guanajuatense Santa Fe Klan.

Es la influencer Maya Nazor quien se encuentra en medio de esta polémica entre Fofo Márquez y Santa Fe Klan.

Fofo Márquez, de apenas 23 años de edad, hijo de uno de los hombres más ricos de México, dejó entrar al youtuber Dominguero a su vida, para saber cómo es “un día con un niño millonario”.

Te puede interesar: Avril Lavigne encanta en redes sociales con su bikini verde en la playa (FOTOS)

Dominguero llegó a la propiedad de Fofo Márquez no tan temprano, era casi el mediodía cuando lo encontró brincando en un trampolín en su jardín, junto a su leopardo “Apicito”.

Después del trampolín, Fofo le dio clases de natación a su peculiar mascota, la que por cierto, sólo se queda con él unos cuantos meses.

Los cuido tipo un rato y luego me los llevo así a la reserva, al zoológico, soy un gran donador”, explicó el niño millonario para evitar especulaciones sobre maltrato animal.

El ejemplar que aparece en el video de Dominguero, es un leopardo de amur, que de acuerdo a Fofo, llegan a valer hasta 2 millones de pesos.

El ejercicio no puede faltar en la vida de este mirrey, por lo que instaló todos los aparatos necesarios, así como un costal para box en una de las salas de estar de su casa.

Amo el gym, diario me levanto, hago ejercicio, diario diario jalo”, declaró.

Para acompañar su rutina de ejercicios, le pone play a la playlist de Spotify “Mirrey”, que incluye temas de artistas como Emmanuel, Timbiriche y por supuesto, Luis Miguel.

Para recuperar energías luego de sudar toxinas, Fofo Márquez sacó de su bodega una botella de champaña Moet para preparar unas mimosas, ideales en el desayuno de la gente rica.

Como todo se trata de lujos y excentricidades, Fofo abrió la botella de champaña con ayuda de su tarjeta American Express Centurion, la cual contó, sólo tienen un grupo selecto de 25 familias en México, entre ellas, la suya.

Te puede interesar: Santa Fe Klan le deja claro a Fofo Márquez con una foto que sigue con Maya Nazor

Al lado de donde Fofo Márquez montó su gimnasio en casa, la sala de estar se transforma en un antro por las noches. El niño millonario no puede quedarse sin ‘fiestar’ a pesar de la pandemia de COVID-19.

Desde luego que me tuve que montar un antro por la cuarentena, me he aventado aquí mis buenas fiestas”, aseguró.