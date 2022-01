Ciudad de México.- El gremio teatral así como la escena del metal están de luto debido a la muerte de Pablo Jiménez y Paul Wrath, padre e hijo, quienes tuvieron un terrible accidente este fin de semana, pues tras chocar el vehículo en el que viajaban, este se incendió y ninguno pudo salir con vida.

La mañana de este domingo, Bomberos de la Ciudad de México acudieron a un accidente en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México y a través de Twitter compartieron impresionantes imágenes en las que se veía un vehículo calcinado.

Se informa que se quemó un automóvil, lamentablemente dos personas perdieron la vida y una resultó lesionada quien fue trasladada al hospital por paramédicos; procedimos a extinguir el incendio”, explicaron.

Las dos personas que perdieron la vida en tan terrible accidente fueron Pablo "Pollito" Jiménez, un reconocido empresario teatral, y su hijo Pablo Jiménez, conocido como Paul Wrath, vocalista de la banda de metal Cerberus.

Padre e hijo viajaban sobre Avenida Reforma, en un Mercedes-Benz de lujo conducido por otra persona; tras chocar, la camioneta se incendió, y ni Pablo o su hijo pudieron salir. El chofer resultó con lesiones y fue trasladado a un hospital, según publicó El Universal.

Tras esta terrible pérdida, integrantes del gremio teatral en México manifestaron su pésame, uno de ellos fue Alejandro Gou, productor de puestas en escena como Jesucristo Super Estrella, Billy Elliot y el show de Los Polinesios, entre otras.

"Fue un gran amigo, hijo de don Ramiro Jiménez El Pollo. Él y yo, al ser dos hijos de productores exitosos (mi padre, Enrique Gou), eran amigos, y obvio nosotros desde chicos convivimos mucho y compartimos el amor al teatro, produjimos obras e hicimos muchas giras juntos. Un gran productor, un gran padre pero un mejor amigo”, expresó a El Universal.

Rafael Perrín, actor y director de teatro, también dio su pésame a través de las redes sociales. “Hoy el teatro está de luto. Pablo Jiménez fue amigo de toda la vida. Empresario y dueño del Teatro Ofelia falleció. Duele y mucho. Dios sabe lo que hace. Buen viaje a la inmortalidad".

"Estoy en estado de shock, sin lugar a dudas. Es una terrible y muy impresionante noticia, de las que uno no quisiera jamás tener que oír. No me queda más que enviarle mis condolencias de todo corazón a su familia, y que sepan que los acompaño en su dolor profundamente”, dijo al mismo medio el productor Morris Gilbert, encargado de obras como Toc, Toc, Aladdin y Defendiendo al cavernícola, entre otras.

Bomberos acudieron al lugar del accidente, pero lamentablemente padre e hijo murieron dentro del vehículo. Fotos: Twitter

Lamentan muerte de Pablo Jiménez Jr.

De igual forma, músicos lamentaron la muerte del joven Pablo Jiménez, conocido como Paul Wrath, vocalista de la banda de metal Cerberus que además integraban Jerome D’ Beast (bajo), Vernon Eden (guitarra) y Ed Khronos (batería).

“Me uno al profundo dolor de la familia Jiménez y @CerberusOrder”, expresó Mireya Mendoza, actriz y vocalista de la banda Driven.

Hoy mi hijo acaba de perder a su mejor amigo. Descansen en paz. No tengo palabras”, escribió el luchador El Hijo del Santo.

“A ti y a tu padre les doy las gracias por haber creído en mí en muchos niveles y en su respectivo momento”, dijo Lou Alpizar, bajista del grupo Nuclear Chaos

“Dos entusiastas y talentosos seres que nos dejaron enseñanzas y amistad”, externó el grupo Ágora.

Las noticias de AM en

Síguenos