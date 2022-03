El VIDEO del beso en la boca entre Mauricio Ochmann y otro guapo actor se viraliza

Ciudad de México.- Después del misterio que generó Mauricio Ochmann cuando se dejó ver desde España junto a Maite Perroni, destaparon el nuevo proyecto que los unirá por primera vez en la pantalla.

Se trata de la película “Sin ti no puedo”, la cual este fin de semana compartió su tráiler y desató tremendo alboroto entre los usuarios de redes sociales

La cinta llegará a los cines mexicanos el próximo 21 de abril, y en las primeras imágenes compartidas se puede ver a Mauricio en tremendo agasajo con el galán español Alfonso Bassave, con quien en la historia formará pareja sentimental.

El tráiler de ‘Sin ti no puedo’ está desatando tremendo revuelo entre los internautas. Foto: Instagram.

Ochmann acompañó el video con el siguiente texto:

Les presento el trailer de SIN TI NO PUEDO peli en coproducción España/México con los queridos Maite Perroni y Alfonso Bassave EN CINES 21 DE ABRIL".

De inmediato el posteo del protagonista de películas como “A la mala” y “Hazlo como hombre” generó asombro y desató miles de reacciones de sus fans y seguidores, pues además de sumar casi un millón de reproducciones y en la caja de comentarios se pueden leer las felicitaciones y halagos para Mau, y también por parte de sus colegas famosos.

Una de las primeras en reaccionar fue Aracely Arámbula quien le mandó "Mucho éxito"; su amiga Sandra Echeverría posteó: "Mucho éxito, Mau"; su novia, Paulina Burrola, anotó: "Será todo un éxito!!! Muy orgullosa de ti"; mientras que Juan Diego Covarrubias publicó: "Ay, perro. Se ve buenísima, enano".

Por supuesto que las escenas donde sale el beso de Mauricio Ochmann con el galán español no pasaron desapercibidas por nadie, mucho menos por sus fans quienes también aprovecharon para felicitarlo por ser tan profesional en su trabajo.

Mauricio en tremendo agasajo con el galán español Alfonso Bassave. Foto: Instagram.

"Noo, ¿le diste un beso?", "Que profesionalidad. Me encanta como actúas y no me pierdo ninguna de tus películas y claro que iré a ver esta, no me la tengo que perder"; "Dios mío, Mau, qué escenas", "Lo amo por ser tan versátil en elegir los personajes. Es un total profesional. Definitivamente Mau sorprendió a todos con este personaje. No lo 'imaginaba' con un personaje así. Y ese impacto solo lo va a ayudar. Esta película será una bomba total", son sólo algunos de los miles de comentarios que sus fans le dejaron al actor.

